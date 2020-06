Passeport de l'été 2020 : découvrez le vélorail des Gorges du Doux à Boucieu-le-Roi

Pédalez en famille ou entre amis au cœur d’une nature préservée !

Le Vélorail des Gorges du Doux emprunte depuis 2011 la ligne du Chemin de Fer du Vivarais construite en 1891. Taillée à flanc de montagne avec de nombreux ouvrages d’art, c’est le seul moyen de découvrir les paysages magnifiques de la vallée du Doux.

Le Vélorail des Gorges du Doux

Chaque vélorail offre 4 places (2 pédaleurs à l’avant et 2 passagers) pour proposer une activité alliant le sport et la découverte d’une nature sauvage. Dans le sens de la montée, pas d’effort ! Elle s’effectue à bord d’un autorail remorquant les vélorails. Au départ de la gare de Boucieu le Roi, embarquez pour une expérience ludique et conviviale. En pédalant à votre rythme, faites le plein de sensations au grand air et profitez d’un panorama à 360°.

Réservation gratuite et obligatoire (contact@velorailardeche.com).

Ouvert du 13 juin au 31 octobre 2020.



