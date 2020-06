Passeport de l'été 2020 : découvrez Les Aigles du Léman à Sciez sur Léman

Entrez dans l’un des plus grands parcs dédiés aux rapaces avec 80 espèces, 250 animaux sur 8 hectares de nature protégée.

Les Aigles du Léman vous offrent la possibilité d’approcher les oiseaux dans leurs différentes volières, dont la plus grande du monde, Terre des Aigles, dans laquelle 60 oiseaux évoluent librement autour de vous sur 18 000 m2 ! Retrouvez dans cet espace une exposition pédagogique pour comprendre notre environnement et le rôle des rapaces sur Terre.

Les-seigneurs-des-cieux - Fauconnerie

Des espaces de jeu et de pique-nique sont également à votre disposition. Le parc présente 3 spectacles quotidiens différents : « Le seigneur des cieux», «Des aigles et des chevaux» et «Les oiseaux du Lac».

Le chevalier

Cette année, découvrez la toute nouvelle aire de spectacle « L’Eagle Stadium », en partie couverte.

Ouvert du 27 juin au 27 septembre 2020.



Vautour à tête blanche

Plus d'infos

Les Aigles du Léman font partie du Passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Pays de Savoie