Passeport de l'été 2020 : découvrez les châteaux de la Drôme

Le château de Grignan, le château de Suze-la-Rousse et le château de Montélimar

Visitez les châteaux de la Drôme ! Trois lieux touristiques emblématiques imprégnés par l'Histoire, des personnalités marquantes et des familles. découvrez le château de Grignan, le château de Suze-la-Rousse et le château de Montélimar.

Château de Grignan : visitez le palais royal où séjourna et s’éteignit l’illustre Marquise de Sévigné. Surplombant l’un des plus beaux villages de France, découvrez depuis ses terrasses un panorama époustouflant à 360° sur la Provence, les lavandes et le Mont Ventoux.

Château de Grignan

Château de Suze-la-Rousse : admirez les décors et la cour d’honneur raffinés d’une impressionnante forteresse. Flânez dans son parc boisé et son jeu de paume parmi les mieux préservés au monde. Expérimentez en famille des jeux et loisirs d’antan.

Château de Suze-la-Rousse

Château de Montélimar : entrez dans ce palais médiéval perché sur les hauteurs de la ville, témoin de la puissante famille des Adhémar. Testez de nouvelles animations familiales, ludiques et interactives inspirées de la vie de château au Moyen Âge.

Château de Montélimar

Ouverts à partir du 28 mai (Montélimar le 8 juin).

Plus d'infos

Le site internet

Grignan - Office de Tourisme

12 place Jeu de Ballon, 26230 Grignan

Tel : 04 75 46 56 75

Office de Tourisme 12 place Jeu de Ballon, 26230 Grignan Tel : 04 75 46 56 75 Suze-la-Rousse - Office de Tourisme Drôme Sud Provence

445 avenue des Cotes du Rhône

26790 Suze-la-Rousse

Tel : 04 75 04 81 41

Office de Tourisme Drôme Sud Provence 445 avenue des Cotes du Rhône 26790 Suze-la-Rousse Tel : 04 75 04 81 41 Montélimar - Office de Tourisme Montélimar

Montée Saint-Martin, Allées Provençales, 26200 Montélimar

Tel : 04 75 01 00 20

Les château de la Drôme font partie du passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Drôme-Ardèche.