Passeport de l'été 2020 : découvrez les Jardins Secrets à Vaulx

Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent sur 7000 m2 détente et dépaysement pour les curieux de tous âges.

En famille, en couple ou entre amis, arpentez les galeries et allées fleuries, faîtes une pause dans les salons et patios, profitez de la fraîcheur des fontaines et découvrez l’univers insolite d’une famille qui façonne de ses mains ce jardin depuis plus de 40 ans !

Jardin de curé - Florence Vincent

Depuis 1994, Alain et Nicole ouvrent les portes de leur jardin exceptionnel, confectionné depuis 1980, et offrent aux visiteurs un univers insolite en pays savoyard.

Nouveauté 2020 : une petite faim ?

Les Jardins Secrets proposent des brunchs et des apéros tapas tout au long de l’été pour se retrouver et partager un moment convivial dans un cadre bucolique.

Ouvert du 30 mai au 4 octobre 2020.



Allée des roses - Gilles Lansard

Les Jardins secrets font partie du Passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Pays de Savoie