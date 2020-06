Passeport de l'été 2020 : découvrez le Jardin des Fontaines Pétrifiantes à La Sône

À La Sône en Isère, découvrez un écrin de verdure et venez flâner au son paisible de l’eau.

À travers un parcours ludique parmi les ruisseaux, les cascades et les massifs de fleurs venus de tous les continents, ne ratez pas les tufières, témoins du phénomène de la pétrification. L’eau et la créativité des jardiniers habillent et transforment perpétuellement le Jardin des Fontaines Pétrifiantes. Ce paradis aux mille sources a été labélisé «jardin remarquable» en 2018 et a fêté ses 25 ans en 2019.

En juillet et en août, des visites guidées à heures fixes sont proposées : les jardiniers partagent les secrets de ce lieu et de ses sources pétrifiantes. Visite libre (environ 1 heure), à 40 min de Grenoble et 30 min de Valence.

Réservation obligatoire par téléphone.

Ouvert du 1 mai au 15 octobre 2020.



