Passez une journée au 75e Festival d'Avignon avec le Festibus de France Bleu

A l'occasion du 75e Festival d'Avignon, France Bleu Vaucluse met son Festibus à la disposition des habitants de la région. Du 5 au 23 juillet, du lundi au vendredi, le Festibus vient vous chercher dans une commune du Vaucluse et vous emmène à Avignon pour une journée riche en découverte et en spectacle avant de vous ramener au lieu de départ.

Une journée extraordinaire à Avignon pendant le Festival

Chaque jour, du lundi au vendredi, France Bleu Vaucluse est en direct de la cave d’une appellation village de la Vallée du Rhône avec Maxime Peyron de 9h à 10h. C'est à cet endroit que sont accueillis les gagnants du jour. Le départ en Festibus se fait à 10h et l'arrivée au pied du pont Saint Bénezet vers 11h.

Durant la journée, libre, les auditeurs peuvent visiter le palais des papes et le pont Saint Bénezet et profiter d'un spectacle du festival grâce aux places et entrées offertes par Avignon Tourisme et le Festival d'Avignon.

Le retour est prévu à 16h30 (horaire variable selon l'heure du spectacle) pour une arrivée entre 17h30 et 18h dans la cave de départ où une dégustation Inter Rhône attend les participants.

Comment s'inscrire pour une journée à Avignon ?

Répondez à la question qui vous ouvrira le questionnaire de réservation. Choisissez alors le jour de votre disponibilité ou l'endroit de départ le plus proche de chez vous, inscrivez vos coordonnées et la chance s'occupe de vous !

Attention : pas de Festibus le 7 juillet pour cause de Tour de France.