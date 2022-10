Passion Road Trip, salon du véhicule de loisirs à Nantes

Passion Road Trip, le Salon du Véhicule de Loisirs est l’événement régional majeur pour les amoureux des voyages, les amateurs de véhicules de loisirs et de l’hôtellerie de plein air. Grâce à une organisation particulièrement bien rodée et au professionnalisme d’une association de grands spécialistes régionaux, ce salon est devenu le rendez-vous incontournable du secteur. Plus de 10 000 m2 d’exposition, permettant au public de découvrir un panorama très complet des collections proposées par les principaux fabricants de caravanes, camping-car et mobil-home, van et fourgon. Plus de 40 marques et plus de 300 véhicules, prouvant la richesse et la variété de ce secteur d’activité tout autant que la technicité de ses produits. Les principaux organismes de financement seront présents comme chaque année à la disposition des visiteurs pour les conseiller et trouver ensemble des solutions.

ⓘ Publicité

Passion road trip, le salon des véhicules de loisirs vous ouvre les portes de la liberté... Du 7 au 10 octobre à Nantes, parc des expositions de la Beaujoire. Tarif 6€, gratuit pour les moins de 10 ans. Horaires de 10h00 à 19h00.

Retrouvez les organisateurs du salon et posez leur toutes vos questions, vendredi 6 octobre entre 9h30 et 10h00, Côté Experts sur France Bleu Loire Océan.