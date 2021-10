Patrick Fiori en concert le 27 octobre à Lille. Gagnez vos places dans Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du 17 au 24 octobre 2021 : gagnez vos invitations pour le concert de Patrick Fiori au Théâtre Sébastopol de Lille le 27 octobre

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Patrick Fiori sur scène, comme "Un air de famille"

Après les succès de Promesse (certifié Platine) et Corsu Mezu Mezu (triple Platine), Patrick Fiori nous livre, avec Un air de famille, un album autour de ce qui définit les rapports humains et nous lie les uns aux autres.

En formidable conteur d’histoires, il nous raconte tout au long des 13 titres le besoin d’amis, les envies d’amour, de laisser une trace dans le regard et dans le cœur de l’autre, la solitude et le retour à soi pour pouvoir se comprendre ensemble, le refuge de l’enfance, d’où l’on vient et ce que nous donnerons en héritage…

Au fond, Un air de famille raconte avec beaucoup d’émotion des histoires que chacun de nous peut avoir vécues ou imaginées, et qui résonnent avec encore un peu plus de profondeur après une période si particulière. Patrick Fiori s'amusera sur la scène du Théâtre Sébastopol de Lille le 27 octobre 2021

Du 17 au 24 octobre 2021, tentez votre chance pour gagner vos invitations

Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :