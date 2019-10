Patrizia Poli - Versuniversu

Sortie nationale le 8 novembre !

Avec Versuniversu, poursuivons le chemin qui ouvre notre chant si particulier sur le monde qui est le nôtre. U versu, à la fois verbe et poésie, c’est cette identité, qui ne serait rien sans le monde qui nous entoure, dont nous ne sommes pas le centre.

C’est la planète terre qui accueille notre culture.

Cette vision, Patrizia l’a toujours exprimée et défendue. Par ses thèmes et ses rencontres, à travers ses collaborations, et dans les nombreux endroits où elle s’est produite, elle n’a eu de cesse d’ouvrir le plus possible ses yeux et ses oreilles, ses bras et son cœur. Sa voix. Car U versu est mouvement ; il donne la direction. Le sens.