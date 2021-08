Pays’an fête, un évènement France Bleu Lorraine

Dans le sillon des années précédentes, les Jeunes Agriculteurs de Sierck et de Moselle vous attendent pour un week-end festif le samedi 28 et dimanche 29 août 2021 à Bass-Ham.

Les visiteurs y découvriront le milieu agricole d'hier et d'aujourd'hui ainsi que de nombreuses animations : découverte des céréales, mini ferme, moiss'batt'cross, quad, baptême de l'air en hélicoptère, exposition de vieux tracteurs, balades en calèche et en tracteur..., concours de labours et finale nationale de labour à l'ancienne. Un marché de producteurs et d'artisans sera également proposé. Le tout ponctué de restauration locale évidemment !

Pays'an fête © Radio France

La particularité de cette année sera la mise en avant de nos anciens et de leurs savoir-faire. La présence du vieux matériel et des costumes d’époque, vous replongeront dans une ancienne époque rimant avec nostalgie pour les anciens et découverte pour les plus jeunes. La campagne va de nouveau faire retentir des bruits de moteurs sourds et réguliers des tracteurs qui ont écrit l'histoire de l’agriculture moderne d’aujourd’hui.

Affiche

Germain BACH, Président des Jeunes agriculteurs s’exprime sur l’évènement : "C’est un évènement indispensable pour aller à la rencontre du grand public, pour présenter notre métier et mettre en lumière les jeunes passionnés qui seront les agriculteurs de demain. Alors que 45% des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite d’ici 5 ans, nous devons accompagner et encourager les jeunes pousses de demain. Nous espérons que cet évènement fera naître des vocations parmi vous. Car agriculteur est un métier de passion, riche en diversité et en perspectives de vie."

Pays'an fête © Radio France

Programmation :

Samedi 28 août - à partir de 12h : animations gratuites pour petits et grands ; mini-ferme ; expositions de vieux matériels ; concours régional de labour à l'ancienne ; baptême en hélicoptère ; soirée musicale avec repas et feu d'artifice.

Dimanche 29 août - à partir de 9h : messe des Labours à 10h30 ; concours départemental de labour ; finale nationale de labour à l'ancienne ; animation gratuites pour petits et grands ; marché du terroir ; balade en calèche ; balades en vieux tracteurs ; structures gonflables.