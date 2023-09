PERPIGNAN - Il remporte le grand prix du Off avec ses photos exposées au restaurant Naïve

C'est un petit restau de la rue des Cardeurs à Perpignan qui a accueilli l'expo photo qui a remporté le grand prix du Festival Off de Perpignan. Naïve est une cave à manger, créée par Lucile Madar, ancienne vigneronne et passionnée de vins natures et de tapas savoureuses. Elle nous reçoit autour d'un plat de mantis, des ravioles d'Asie Centrale en compagnie du photographe primée Julien Baraha qui a suivi la transhumance des nomades kazakhs de Mongolie. Et le voyage ne fait que commencer, écoutez !

Julien Baraha pose devant son expo photos qui a reçu le grand prix du OFF © Radio France - David Rochier

Julien a grandi entre Thuir et Perpignan et a beaucoup voyagé en Amérique Latine avant de partir à la découverte de la Mongolie. Il nous raconte son voyage et comment il s'est retrouvé à suivre la transhumance des nomades kazakhs. Une expérience qu'il partage avec Sébastien Amiel qui tient les écuries Sant Jaume à Prades. Chaque été, Sébastien part en solitaire pour garder des troupeaux de vaches en estive au dessus du Lac des Bouillouses.

A 8.000 kms de distance, entre les steppes mongoles et le Capcir, la même sensation de liberté et d'immensité, écoutez !

Lucile, Stéphanie, Sébastien et Julien au restaurant Naîve © Radio France - David Rochier

Pour accompagner les ravioles d'Asie centrale, Stéphanie du domaine viticole Mamaruta de La Palme nous présente un vin blanc du domaine : Constellation. Des vins natures en agro-écologie.