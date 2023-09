Perpignan, ils créent une guinguette pour accompagner les malades d’Alzheimer

Ne pas rester seul face à la maladie d'Alzheimer, c'est le mot d'ordre qu'il faut transmettre.

Alors pour se retrouver ensemble, malades, familles, amis, un évènement festif nous est proposé par l'Association France Alzheimer Pyrénées-Orientales et par son président notre invité : Guy Le Rochais.

C'est une guinguette, installée à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer 2023, ce jeudi 21 septembre, tout près du Castillet, à Côté du Palais des Congrès à Perpignan.

L'idée c'est de partager un bon repas le midi, de discuter, d'échanger, de s'informer et de se rassurer aussi. Et ensuite, on danse avec cette Street Guinguette, un concept original et populaire pour que ce soit la vie qui avant tout s'exprime.

Le Pôle Alzheimer des Pyrénées-Orientales a pour missions d'informer, de soutenir les familles et les personnes malades. Ici on créé du lien avec les acteurs sociaux, médicaux sociaux et de santé. On sensibilise le grand public et les pouvoirs publics. Et on forme les aidants familiaux ainsi que les personnes malades pour surtout faciliter le quotidien.

Pour tout renseignement, et pour participer à cette guinguette (inscriptions), un numéro, le 04 68 52 22 22.