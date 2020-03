C'est une initiative positive et populaire qui se concrétise le soir 20h depuis la Cathédrale de Perpignan et ça se passe en télétravail !

Laurent Pie est carillonneur connecté, il nous explique comment et pourquoi,

Un carillon qui se déclenche en télétravail

« Nous lorsque l'on carillonne pour jouer des mélodies, il faut se déplacer à la Cathédrale et monter les 126 marches pare contre lorsqu'on lance une volée de cloches qu'elle soit petite ou grande on peut le faire depuis notre téléphone portable tout simplement, ça s'appelle de la domotique alors au lieu d'allumer le chauffage, nous, nous lançons les cloches de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste ».

Un symbole particulier pour la « grande volée » de cloches

« La grande volée c'est pour les jours de fête et lorsqu'il a été décidé de faire sonner la grande volée tous les soirs à 20h c'était pour marquer l'espérance et notre soutien à toutes les personnes qui se dévouent dans cette crise que ce soit le corps médical, les forces de l'ordre, les autorités, les personnes qui travaillent dans les magasins d'alimentation, tous ceux qui sont mobilisés sur le terrain, les éboueurs … et ce qui fait chaud au cœur, moi j'habite pas très loin de la Cathédrale, les applaudissements ils étaient présents mais je remarque que soir après soir ils s'amplifient, puis dès que les gens entendent la volée de cloches hop c'est beaucoup plus fort, ça donne un élan supplémentaire. Malheureusement tout le département ne peut pas l'entendre mais sachez que la Cathédrale est à l’unisson. »

Un moment personnel important pour Laurent

«Pour moi tous les soirs je suis au rendez-vous, je suis confiné comme tout le monde, je respecte toutes les consignes de sécurité, je suis en télétravail donc c'est ma petite pierre à l'édifice, il faut qu'on tienne tous pour voir le bout de ce chemin, qui sera à mon avis, qui se terminera en happy end ».