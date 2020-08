Plantes et saveurs d’automne les 5 & 6 septembre au Manoir du Tourp - La Hague

Omonville-la-Rogue, La Hague, Manche, Normandie, France

La 16ème édition du salon Plantes et saveurs d’automne se déroule au Manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue dans la Manche les 5 et 6 septembre 2020. Foire aux plantes, produits du terroir et animations attendent les visiteurs dans les allées du Manoir et sous chapiteau.