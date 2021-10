Plongez au cœur des années 80 avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du 3 au 10 octobre 2021 : gagnez vos invitations pour l'exposition "Libres Figurations Années 80" à Calais

"Libres Figurations, Années 80", inspirée de la culture populaire

Libres Figurations à Calais

La Cité de la Dentelle et de la Mode et le Musée des Beaux-Arts de Calais vous immerge dans les années 80, une décennie riche et colorée

Art non académique, le mouvement des Libres Figurations se dévoile à travers plus de 200 œuvres de 50 artistes et groupes d’artistes internationaux ayant marqué ces années emblématiques (1979-1986) par leurs créations effervescentes, vitales, qui ont bousculé les codes de l’art.

À Calais, ce nouveau volet de l’exposition produite à Landerneau en 2018 s’enrichit d’œuvres inédites, notamment en matière de mode et de design, tout en rassemblant peintures, sculptures, films, vidéos, affiches, musiques et documents d’archives, de ce courant artistique original et provocant, inspiré de la culture populaire, né dans la rue, dans les clubs, dans les revues autant que dans les ateliers.

Tout en célébrant les 40 ans du mouvement, Libres Figurations années 80, dont le commissariat est assuré par Pascale Le Thorel, constitue la première exposition mondiale à porter un regard rétrospectif et historique sur la période, en réunissant les stars de tous les continents, et s’inscrit dans la volonté des musées de Calais de programmer des expositions à destination du grand public.

Du 3 au 10 octobre 2021, inscrivez-vous pour profiter gratuitement de l'exposition. Les pass sont valables pour 2 personnes au Musée de Beaux-Arts et la Cité de la Dentelle à Calais.

