Plounevez-Lochrist accueille le championnat du monde d'arrachage d'échalottes

Plounévez-Lochrist met à l'honneur les producteurs d'échalottes ce samedi lors d'une grande fête. Le comité d'animation de la commune réunit sur deux sites les professionnels et les épreuves du championnat du monde d'arrachage d'échalottes. Le but : être le plus rapide à arracher les 100 mètres de planche d’échalotes, à genoux, debout ou sur le côté ! Précisions pour ce samedi en direct avec Aurélien Cueff du Comité d'Animation.

Le terrain de compétition du Championnat du monde d'arrachage d'échalottes - Comité d'animation de Plounévez-Lochrist

Le geste est technique, la discipline est très physique, 50 compétiteurs vont s'affronter dans la première manche. La finale opposera 10 concurrents dans les sillons d'échalottes.

Le comté d'animation de Plounévez Lochrist pour le Championnat du monde d'arrachage d'échalottes - Le comté d'animation de Plounévez Lochrist

Le comité d'animation a vu les choses en grand avec les producteurs d'échalottes. Parmi les artistes invités sur scène : les Soldat Louis et Groove Boys.

L'affiche du Championnat du monde d'arrachage d'échalottes - Comité d'animation de Plounévez-Lochrist

Tout au long de l’après-midi, animations pour petits et grands : village enfants, marché du terroir, exposition de matériel agricole, spectacle de moto trial…