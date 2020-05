Plus de 300 000 euros pour les soignants grâce à Cyril Dumoulin, du H Nantais !

Il est le premier surpris par l'ampleur des dons et la générosité des Français. Cyril Dumoulin, bien connu des Nantais et du HBCN, évolue en International chez les Bleus. Devant l'ampleur de la crise qui rend les soignants plus que jamais vulnérables, le gardien de but des Experts n'a pas tardé à réagir.

Ainsi, fort de son expérience de vente aux enchères de matériel sportif depuis 2 ans avec l'association "Sport-Aidons", il a lancé une nouvelle vente inédite de maillots, vêtements et matériels , au profit des soignants, en appelant les sportifs à donner leur maillot pour la vente.

Sportifs célèbres ou pas, tous ont beaucoup donné

Parmi eux, les coureurs cyclistes Thomas Voeckler et Brian Coquard, le tennisman Julien Benneteau, de nombreux footballeurs, parmi lesquels le Canari Valentin Rongier, et l'ex-nantais Hugo Lloris, les judokas Clarisse Agbegnenou et Barbara Harel. Mais tous les sports étaient représentés et des gens connus comme moins connu ont donné...

Cyril Dumoulin a été le premier surpris par l'immense générosité des Internautes... En effet, si l'International a récolté 1000 euros en 24 heures, les dons atteignent aujourd'hui 333 milles 525 euros, une somme intégralement reversée à la Fondation Hospitalière de France.

L'objectif est de donner aux soignants plus de moyens. Même si on a l'impression de jouer le rôle de l'Etat en leur fournissant masques et sur-blouses, car ils en ont grand besoin. Cyril Dumoulin, handballeur nantais de l'équipe de France.

Pour le handballeur, des moyens en plus signifient aussi améliorer leur vie, et mettre les soignants dans les meilleures conditions possibles face à leur énorme charge de travail.

Cyril Dumoulin précise qu'il n'aurait rien fait sans l'aide précieuse de nombreux amis et soutiens. Pour la logistique, l'administratif, la mise en images des ventes, l'animation des réseaux sociaux. La phase de départ a été compliquée pour l'international et son équipe car il fallait aller chercher les lots, matériels et maillots mis aux enchères pour transformer l'essai. Maintenant, une vraie course d'obstacles attend les sportifs : récupérer les promesses de dons, livrer les produits acquis aux enchères, et organiser toute la logistique. En bref, rester sportifs, tout en fair-play !

