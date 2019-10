Plus de 50 ans ? Seniorêva est fait pour vous !

Seniorêva est le Rendez-vous annuel pour les 50 et + en région Hauts-de-France, à Lille Grand Palais les .

Plus de 50 ans? préparez votre avenir avec le Salon Séniorêva

Lille Grand Palais, Lille, France

Rassemblant plus de 110 exposants dédiés à la vie quotidienne et aux projets des plus de 50 ans, vous y trouverez Tours Opérateurs, Offices de tourismes, Banques, Assurances, Mutuelles, Rénovation et Aménagement de la maison, Thalassothérapie, Organismes de protection sociale, et bien d'autres. C'est simple, tout y est !

Venez aussi profiter des nombreuses animations et spectacles proposés pendant les 3 jours de salon, ou tout simplement passer un bon moment parmi nous.

Vous êtes à la retraite ou vous la préparez activement ? Jeunes seniors, pré-retraités ou retraités actifs, ce salon est fait pour vous, c’est votre rendez-vous unique dans la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie !

3 jours pour vous informer...

Les professionnels des secteurs de la vie pratique, du tourisme, des loisirs, de la santé, du bien-être et de la vie associative seront présents pour vous informer, vous conseiller et vous aider à concrétiser vos projets. N’hésitez pas à interroger les conseillers et experts sur leurs stands ou sur l’espace conférences du salon.

SenioRêva vous propose notamment un planning de conférences riche, avec au programme, les thématiques suivantes : la transmission de votre patrimoine, le maintien de votre autonomie, habiter ou invertir dans une résidence seniors, etc.

3 jours pour vous faire plaisir...

Ce salon est également l’occasion pour vous de passer une journée ludique et conviviale grâce aux animations et ateliers participatifs entièrement gratuits.

Vous pourrez vous faire coiffer, maquiller, masser, vous initier au roller, participer à une séance d’activité physique adaptée ou encore tenter de repasser votre code de la route grâce à l’Ecole de Conduite Française !

Animations

L’école privée de coiffure et d’esthétique INFORMATIF prend soin de vous sur le salon SenioRêva!

Rendez-vous pour une séance de manucure, maquillage, coiffure ou de conseils...

Charles Gauthier Automobiles est un établissement consacré à la passion de l'automobile de collection et d'exception qui est aussi spécialisé dans la conciergerie et le gardiennage automobile.

Vous pourrez découvrir sur leur stand des professionnels à l’œuvre : Polissage de carrosserie et remontage d’un intérieur d’habitacle complet …de A à Z.

Palais des Beaux Arts de Lille

Le musée est un lieu de contemplation mais aussi de création. Découvrez le Palais des Beaux-Arts de Lille, sa programmation, ses expositions.

Essayez-vous à une pratique artistique en compagnie de nos artistes-plasticiens lors d’ateliers imaginés et créés par des professionnels confirmés afin d’éveiller l’artiste qui est en vous.

Lycée Horticole de Lomme

Le lycée horticole de Lomme vous propose quatre ateliers par jour :

Comment bien créer son potager

Le jardinage au naturel c’est facile

L’entretien de son jardin

Découvrir le rucher

Le Comité Régional de la Randonnée

Pédestre des Hauts-de-France vous propose une randonnée de 2 heures dans les rues de Lille et du Vieux-Lille

le vendredi 4 octobre à 10 h 30 au départ de Lille Grand Palais - Hall Londres.

Inscription gratuite mais obligatoire par mail à : nord@ffrandonnee.fr

Collation offerte à l’arrivée.

Danièle Gilbert

Ne manquez pas la présence exceptionnelle de Danièle Gilbert.

Elle nous fera l’honneur de visiter le Salon et de venir à votre rencontre le Vendredi 4 Octobre de 12 h à 17 h

Des Activités Physiques Adaptées pour bien vivre...

Le Groupe Associatif Siel Bleu utilise l’Activité Physique Adaptée à des fins de prévention santé et d’acquisition du bien-être pour des publics fragilisés : seniors et personnes âgées, personnes en situation de handicap, pathologies lourdes, maladies chroniques et salariés.

Les équipes de Siel Bleu vous proposent sur le salon SenioRêva un atelier permanent de pratiques diverses : gym sur chaise, renforcement musculaire, gym prévention santé, relaxation, étirement et prévention des chutes ! Ils viendront aussi à votre rencontre, dans les allées du salon afin de faire un point sur vos habitudes alimentaires et sportives pour vous donner les meilleurs conseils et une santé retrouvée.

Enfin, SenioRêva vous offre la possibilité de participer à une grande tombola avec de nombreux lots à gagner !

Des thématiques pour répondre à toutes vos questions :

Tourisme et loisirs

Santé, sport et bien-être

Vie pratique

Village institutionnel

Protection et patrimoine

Associations, producteurs et entreprises innovantes

- Entrée Gratuite - Accès gratuit aux conférences et aux ateliers - Restauration sur place (payante) : Bar/Snack et restaurant

Horaires

Le salon est ouvert au public les jedui 3, vendredi 4 et samedi 5 octobre de 10h à 18h.

