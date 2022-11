Pour fêter son 1er anniversaire, le cinéma Olympia à Cannes organise un marathon Harry Potter

Ces événements autour du petit sorcier à lunettes font fureur auprès des fans. Après un an d'existence, le cinéma Olympia à Cannes a choisi de suivre la tendance et propose un marathon Harry Potter durant tout le week-end. Quand on dit marathon, c'est une vraie course de fond puisque le week-end débute samedi matin pour terminer (tard) dimanche.

ⓘ Publicité

Des cours et des épreuves

Le cinéma Olympia l'indique : c'est plus que de simples projections des films d'Harry Potter (en VOST) qui sont proposées. C'est carrément un séjour au Château de Poudlard. On assiste à des cours et épreuves dispensés par des Préfets-en-Chef. Il y a une compétition, on doit faire gagner des points à sa maison et tenter de remporter la convoitée Coupe des Quatre Maisons. Bref, c'est du sérieux !

En demi-pension au ciné

Pas besoin de sortir du ciné pour les petits déj, et autres pauses pour se restaurer : tout est prévu. Des pauses sucrées et salées sont annoncées pour se restaurer dans l'enceinte du cinéma. Mieux, on trouvera également les incontournables friandises du monde magique d’Harry Potter : les bonbons de Bertie Crochue, les Chocogrenouilles, les gommes de limaces et bien entendu la célèbre Bièraubeurre.

L'affiche du marathon à Cannes autour des films d'Harry Potter - Cinéma Olympia

Le programme

Samedi 26 novembre

9h – Petit-déjeuner d’ouverture

9h45 – Harry Potter à l’école des sorciers

Répartition dans les 4 maisons et Énigme du Professeur Dumbledore

12h30 – Pause déjeuner

13h30 – Harry Potter et la chambre des secrets

Test d’aptitude du Professeur Trelawney

16h30 – Pause gourmande

17h – Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

Épreuve collective “Boite sur demande“

19h50 – Pause dîner

20h50 – Harry Potter et la coupe de feu

Interrogation orale du Professeur Binns

23h45 : Fin de journée

Dimanche 27 novembre

9h40 – Ouverture de l’école

10h – Harry Potter et l’ordre du phénix

Épreuve du Professeur Rogue

12h40 – Pause déjeuner

13h40 – Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Examen Sortilèges et Enchantements du Professeur Flitwick

16h40 – Pause gourmande

17h10 – Harry Potter et les reliques de la mort (Partie 1)

Épreuve collective “Boite sur demande“

19h50 – Pause dîner

20h50 – Harry Potter et les reliques de la mort (Partie 2)

Épreuve final du “quizzditch“

23h30 – Annonce de la maison gagnante et remise des récompenses

Cinéma Olympia 5 rue de la Pompe à Cannes Forfait week-end : 62 € comprenant accès saga intégrale, petit déj d'ouverture, animations