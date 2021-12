France Bleu Lorraine joue les messagers de Noël ! Pour les fêtes, offrez à vos proches un délicat message et la chanson de votre choix qui seront diffusés sur l'antenne. Un joli cadeau qui ne ressemblera à aucun autre : inscrivez-vous maintenant.

Pour les fêtes, dédicacez vos plus belles chansons à vos proches avec France Bleu Lorraine

Offrez un message d'amour à vos proches !

Pour les fêtes de fin d'année, France Bleu Lorraine vous offre la possibilité de dédicacer une chanson à un être cher (parents, amis, enfants, collègues...) accompagnée du message de votre choix qui sera diffusé sur l'antenne les week-ends du 25/26 décembre ainsi que du 1er/2 janvier.

Nous vous avons réservé l'opportunité de choisir parmi les plus belles chansons de Noël (ou pas) : faites votre choix !

Et cerise sur...la bûche ! Ce sont des membres de l'équipe de votre radio qui liront votre message sur l'antenne.

Inscrivez-vous dans le module ci-dessous pour participer, n'oubliez pas de nous préciser : la personne à qui vous souhaitez dédicacer votre message et votre lien (parents, enfants, amis...), le message qui sera lu sur l'antenne et bien sûr la chanson choisie parmi la liste identifiée.

Et rendez-vous les 25 et décembre 2021 ainsi que les 1er et 2 janvier 2022 pour écouter vos déclarations, vos doux mots, vos vœux pour cette nouvelle année également.