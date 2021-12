Pour Noël , France Bleu Gascogne vous en met plein les yeux !

D'abord les enfants !

France Bleu Gascogne et Spin Master vous proposent une sélection des meilleurs jouets du moment. Monster Jam , Bakugan , le château d'Harry Potter , des peluches interactives ...les enfants vont adorer !! Voici les jouets que le Père Noël va distribuer dans les jeux de France Bleu Gascogne :

Le château Harry Potter

L'univers magique du Château de Poudlard pour se recréer les scènes de Harry Potter. Un château magique avec effets sonores et lumineux

Kinetic Sand de Spin Master

Le sable de plage cinétique ressemble à du sable de plage humide, mais il est en réalité sec. Il passe par magie à travers vos mains sans coller. Facile à façonner, mouler et nettoyer facilement.

Billes Bakugan de chez Spin Master

Les billes Bakugan se déploient et se transforment en créatures fabuleuses lorsqu’elles sont envoyées correctement !

Pixies crystal flyers de Spin Master

Le dernier modèle de la fée volante Pixies Crystal Flyers revient totalement relooké pour Noël et elle s'illumine dans les airs !

Peek-a-Roo de chez Spin Master

Née de la fusion d’un kangourou et d’un panda, Peek-A-Roo cache une surprise... Découvrez la seule peluche interactive dont le ventre animé révèle par magie un bébé panda-roo, mais lequel ?

Défie tes parents de chez Spin Master

Défi tes parents , c'est un jeu simple et ultra convivial construit autour du principe central d'égalité des chances : « Le jeu où les enfants en savent autant que leurs parents » !

Airhogs de Spin Master

Airhogs , c'est une voiture radiocommandée qui fonce aussi vite sur le sol que sur les murs et même au plafond ! A diriger grâce au pointeur laser de la télécommande.

Meccano Monter Jam de Spin Master

Fabriqué en France , ce coffret Monster Truck de chez Meccano Junior contient 127 pièces .Tout ce dont les jeunes constructeurs ont besoin pour jouer pendant des heures. Il permet à l'enfant de construire son propre véhicule pour partir en route pour d’incroyables aventures

Meccano supercar de chez Spin Master

Avec Meccano Supercar , 25 modèles différents à construire dont une splendide SuperCar. Elle peut rouler à toute vitesse grâce à son moteur 6V à vitesse réglable.

L'éléphant interactif Flappy de chez Spin Master

Flappy est un petit Eléphant en peluche gris qui va jouer à coucou-caché avec votre bébé, mais il pourra également lui chanter des chansons ou des berceuses !

Machine Go Glam de chez Spin Master

Cool Maker ce sont des loisirs créatifs uniques en leur genre, tournés autour de la beauté ! Avec ce coffret Cool Maker Go Glam Nail Unique Salon, créer des manucures et des pédicures glamours, pailletées et originales n'aura jamais été aussi facile !

Peluche Edwige Harry Potter de chez Spin Master

Avec cette peluche de 30cm réelle, votre enfant pourra lui aussi partager son quotidien avec la chouette Hedwige enchantée, tout comme Harry Potter

Jumanji de chez Spin Master

Jumanji , un jeu pour revivre les aventures et les embûches en tout genre du film de 1995. Idéal pour les parents nostalgiques et jouable en famille ou entre adultes. Un seul objectif : traverser la jungle sain et sauf et atteindre en premier le centre du plateau.

Tech deck de chez Spin Master

Prenez l'air avec Tech Deck ! L'ensemble de rampes Nyjah Skatepark X-Connect Park Creator comprend tout ce dont vous avez besoin pour construire et personnaliser un parc incroyable pour vous permettre de perfectionner vos compétences en skateboard à doigts

Perplexus Beast de chez Spin Master

Perplexus Beast est un casse tête sphérique contenant une bille qu'il faut faire progresser à travers un labyrinthe étonnant !

Spin Master

Tous les produits de la gamme "Spin Master" sont distribués dans les principales enseignes de jouets et en grandes surfaces.

France Bleu Gascogne n'oublie pas les plus gourmands !

Après les jouets , France Bleu Gascogne s'occupe de vos produits festifs. Toute l'année , France Bleu Gascogne c'est la radio des circuits courts. On a décidé de vous sélectionner quelques produits festifs dans notre carnet d'adresses

Le coffret de noël de chez Delpeyrat

Paniers gourmands de chez Delpeyrat , chèques cadeaux de la Maison Lafitte , des chocolats de chez Diogo Vaz à Mont de Marsan et de la chocolaterie "oh! mon gâteau " à Hagetmau , sans oublier les huîtres d'Hossegor

Et pour commencer l'année en beauté , France Bleu Gascogne vous offre un robot multifonction !

Le robot à gagner par tirage le 1°janvier

Pendant les vacances de Noël , tous les gagnants de tous les jeux se sélectionnent pour gagner un robot multifonction Companion. Tirage en direct sur France Bleu Gascogne le samedi 1° Janvier à 11h00.