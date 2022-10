France Bleu Provence est partenaire de la conférence de Thierry Ripoll, professeur de psychologie à Aix-Marseille Université, « Pourquoi croit-on ? Une psychologie des croyances » organisée par Les Amis de la Méjanes le jeudi 6 octobre à 18h30 à la Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence.

La raison d’être de nos décisions

Cette conférence portera sur le phénomène de la croyance : croyances magiques, croyances religieuses, croyances populaires, complotisme et toutes sortes de croyances qui nous sont chères et qui sont souvent la raison d’être de nos décisions. Il y a quelque chose de fascinant dans notre capacité de croire alors même que nous disposons parfois de si peu d’éléments empiriques ou théoriques pour soutenir nos croyances. C’est probablement un des traits les plus remarquables de notre humanité, sans doute une spécificité du cerveau d’humain : mêmes les grands singes, si proches de nous en tous points, ne semblent pas pouvoir développer le type de croyances qui sont les nôtres.

Croyance et complotisme

Les croyances sont nécessaires à nos vies. Elles peuvent être aussi délétères, liberticides et représentent un réel danger pour les individus crédules. Lorsqu’elles prennent très franchement le pas sur notre rationalité, notamment quand il s’agit d’organiser la vie en société, le danger est grand et il nous guette. La montée actuelle des populismes et des extrémismes relève de l’irrationalité de nos croyances et risque de nous plonger dans de nouveaux totalitarismes. Comprendre pourquoi nous croyons est salutaire pour se prémunir de ce risque.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rendez-vous le jeudi 6 octobre à 18 h30, Salle Jules Isaac, à la Bibliothèque Méjanes, 8 rue de Allumettes à Aix-en-Provence.

Pour en savoir plus c'est ici