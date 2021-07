FESTIVOCE, le festival des sons d’ici et d’ailleurs

RCFM est partenaire du festival FESTIVOCE qui célèbre sa 30e édition ! Avec une programmation éclectique, exigeante et pluridisciplinaire sublimée par la présence d’exceptionnelle d’artistes créateurs et la mise en valeur des patrimoines et la mise en valeur des patrimoines de notre humanité.