On prend le tram ensemble !

Gironde, France

Après trois années de travaux et une première expérimentation menée au cours de l'été dernier, la ligne D du Tram sera inaugurée samedi 14 décembre, entre l'esplanade des Quinconces et la Mairie du Bouscat.

3 heures de direct depuis le Tramway

A l'occasion de cette inauguration, Retrouvez toute l'équipe de France Bleu Gironde pour une matinale spéciale avec Dominique Bourdot et Marie Rouarch depuis une rame de la ligne D, lundi 16 décembre entre 6h00 et 9h00 ! Parmi nos invités pour cette émission exceptionnelle : les représentants des commerçants du quartier Fondaudège (fortement impacté par les travaux), Eric Moinier le directeur de Kéolis Bordeaux-Métropole, les chauffeurs et contrôleurs de TBM, et bien sûr, vous tous, les usagers du tramway !

16 nouvelles stations

La nouvelle ligne D du réseau TBM va traverser la Métropole bordelaise du centre à l’ouest. Le départ se fera aux Quinconces, suivant ensuite le cours de Tournon, la place Tourny, les rues Fondaudège et Croix de Seguey à Bordeaux. Il traversera ensuite les Boulevards (Barrière du Médoc), passera par l’avenue de La Libération, la route du Médoc et l’avenue de l’Hippodrome au Bouscat. Il se poursuivra sur la rue Jean Jaurès, et franchira ensuite la rocade vers la rue du Tronc du Pinson, l’avenue Picot, la rue Gabriel Moussa, la rue du Dées et enfin, l’avenue du Taillan à Eysines.

Au total, ce sont 16 nouvelles stations qui seront desservies par la ligne D du tram :

A Bordeaux : Quinconces, Fondaudège-Museum, Croix-de-Seguey et Barrière du Médoc.

Au Bouscat : Courbet, Calypso, Mairie du Bouscat, Les Écus, Sainte-Germaine.

A Bruges : Champ de courses -Treulon & Hippodrome.

A Eysines : Le Grand Caillou, Picot, Eysines Centre, Les Sources, Cantinolle

La mise en service sur la totalité de la ligne D sera effective début 2020.