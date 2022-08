Vous êtes membre du club des auditeurs de France Bleu Nord? Tentez votre chane et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 14 au dimanche 21 aout 2022, participez au tirage au sort est gagnez votre survol en avion de la région à l'occasion du Meeting des Ailes de Cambrai

Prenez de la hauteur et gagnez votre survol du Nord Pas-de-Calais avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne chaque jour à 8h45, 9h45 et 16h30 :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Gagnez votre survol du Nord et du Pas de Calais en avion

Le Meeting des Ailes de Cambrai

Le meeting aérien de Cambrai est un évènement unique qui se déroulera dimanche 04 septembre 2022 sur l’aérodrome de Cambrai – Niergnies

Durant une journée, venez assister à de nombreuses démonstrations aériennes avec pas moins de 50 appareils civiles et militaires. En passant par les patrouilles acrobatiques aux avions de collections, sans oublier les incontournables aéronefs de l’Armée de l’air et de l’espace ainsi que de la Marine Nationale.

A cette occasion, le club des auditeurs vous offre votre survol de la région depuis l'aérodrome le plus proche de chez vous.

Prenez place et découvrez la Cote d'Opale, l'Avesnois ou encore l'arrageois. Un spectacle unique et saisissant à gagner.

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire du samedi 14 au dimanche 21 aout 2022 et participez au tirage au sort. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.