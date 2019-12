Prodiges, le show de Noël saison 6, jeudi 26 décembre sur France 2

À l’occasion de la 6e édition, Prodiges va se parer des couleurs et de la magie de Noël. Cette année, Prodiges inaugure un nouveau décor et a choisi la ville de Metz et plus précisément les Arènes de Metz pour ce sublime spectacle. Rendez-vous jeudi 26 décembre à 21h05 sur France 2.