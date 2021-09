La Prom' Record Day un événement sportif d'exception avec France Bleu Azur

La Prom' Record Day c'est l'événement sportif de cette rentrée un esprit frais et convivial va souffler ce Dimanche sur la Promenade des Anglais avec France Bleu Azur

Entre 9h et midi participez à l'une des six épreuves proposées , un challenge qui s'adresse à tous avec à la clef la satisfaction d'avoir réussi à aller jusqu'au bout et de se retrouver au milieu d'un événement tonique et convivial

Les organisateurs ont à coeur de devenir la première course sur route éco-responsable de la Côte d'Azur

Suivez le programme complet de la Prom' Record Day ICI

Et participez !