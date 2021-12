Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ? au cinéma le 2 février

La famille Verneuil, ses gendres pas forcément désirés, mais aussi les belles familles, tout ce petit monde fait son grand retour pour une réunion de famille - à Chinon plus que jamais - qui s'annonce forcément des plus agitées !! Un film France Bleu au cinéma le 2 février

L'histoire

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Un film de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Emilie Caen, Elodie Fontan, Alice David, Pascal Nzonzi, Salimata Kamate