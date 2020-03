La 27ème édition du salon Rampe-Art investit le château de Flamanville dans la Manche les 3, 4 et 5 avril 2020. Neuf peintres et 8 sculpteurs exposent leurs œuvres lors de cette manifestation artistique.

Rampe-Art à Flamanville les 3,4 et 5 avril

Les artistes présents au salon Rampe-Art 2020 de Flamanville :

Huit peintres et 8 sculpteurs exposent et un hommage est rendu à l'artiste Radugot, figure de l'association Rampe-Art et décédé en 2019.

Les artistes 2020 du Salon Rampe-Art

Plus de détails sur les artistes présents au salon 2020 sur le site de l'association Rampe-Art.

Rampe-Art 2020 en pratique :

L’exposition est ouverte de 11h à 19h, les 3, 4 et 5 avril 2020.

Vendredi 3 avril jusqu'à 16h30, le salon ouvre ses portes aux scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes à l'Art.

Un apéro-concert est proposé le samedi 4 avril à partir de 19h dans l’Orangerie du château avec le groupe Motown Spirit.

L’entrée est libre.

