Récit de baladeur : A la rencontre de Miss Alsace 2020

Catherine Martinez - déléguée régionale Miss Alsace, Aurélie Roux - Miss Alsace, et Christophe Legrand - directeur du Musée de l'Impression sur Etoffes de Mulhouse

De bon matin, le Musée de l'Impression sur Étoffes de Mulhouse accepte d'ouvrir ses portes pour recevoir celle qui est la nouvelle figure de la vie alsacienne : Aurélie Roux, nouvelle Miss Alsace pour cette édition 2020. Couronnée depuis le vendredi 04 septembre, après le concours régional organisé à Eschau, elle est originaire de Spechbach-le-Bas, dans le Haut-Rhin. Qui est-elle ? Elle nous le dit en quelques mots :

Qui est Aurélie Roux ? Copier

Aurélie nous a confié que pour elle, ce n'était pas forcement un rêve de petite fille de devenir Miss, mais plutôt un rêve qui s'est construit avec le temps. Passionnée de photo et de mode, après avoir pris le temps de la réflexion et obtenu une licence en chimie, elle se lance dans l'aventure. Une préparation, un engagement et enfin la consécration au terme d'une soirée qui restera pour elle inoubliable :

Des étoiles dans les yeux Copier

Etre Miss s'est incarner des valeurs, représenter une région. Comment Aurélie appréhende-t-elle cela ?

La représentante des valeurs d'une région Copier

La rencontre se termine par une balade dans les rues de Mulhouse, récemment élue mais déjà reconnue grâce à sa couronne et son écharpe : les passants sourient et la félicitent. Certain osent même l'arrêter pour une photo. Ça y est, Aurélie Roux a démarré sa première journée en tant que Miss, la 1ère d'un marathon jusqu'à l’élection Miss France :

Une Miss disponible pour les Alsaciens Copier

Aurélie Roux va-t-elle succéder à Clémence Botino, Miss France 2020 ? Réponse le 12 décembre prochain lors du concours national de Miss France, qui fêtera ses 100 ans. La cérémonie se déroulera au Puy du Fou.

Merci au Musée de l'Impression sur Étoffes de Mulhouse et à son directeur de nous avoir ouvert ses portes. Un lieu incontournable à découvrir tous les jours sauf le lundi

de 13h à 18h.