Récit de baladeur : Vendanges à l'ancienne à Riquewihr

En ce jeudi ensoleillé, Laure Basterreix s'est invitée aux vendanges à l'ancienne de la famille Klack. Un moment conviviale et incontournable de la vie vigneronne à Riquewihr.

C'est Daniel Klack, le maire de la commune de Riquewihr qui nous reçoit pour les vendanges du Domaine de la Tour Blanche. Une journée de tradition pour des vendanges à l'ancienne synonymes de convivialité et de bon casse-croûte.

A cette période, pour eux, c'est le raisin pour le Crémant qui se récolte, il faudra patienter un peu pour les vins tranquilles. Les explications de Daniel Klack :

Une période propice à la récolte du raisin pour le Crémant Copier

Face aux vignes et à sa commune, le Maire de Riquewihr Daniel Klack © Radio France - Laure Basterreix

Aujourd'hui, ils sont une douzaine de coupeur à se réunir pour des vendanges placées sous le signe des normes sanitaires à respecter :

Bien respecter les normes sanitaires, même quand on vendange Copier

Les vendanges à l'ancienne, c'est une tradition, un moment de convivialité, d'échange et de partage. Pour certain, c'est un même événement à ne manquer sous aucun prétexte. Depuis près de 50 ans, Hubert fait les vendanges sur le domaine de la famille Klack :

Hubert, fidèle vendangeur Copier

Les coupeurs au travail dans les vignes du Domaine de la Tour Blanche © Radio France - Laure Basterreix

Après la récolte, le raisin sera pressé, il faut donc libérer les cuves de la récolte de la veille et les nettoyer. C'est une autre équipe qui s'en occupe, et plus tard, tout le monde finira par se retrouver, notamment pour l'incontournable casse-croûte. Au delà d'une tradition, les vendanges c'est aussi une organisation :

Une logistique vigneronne mais aussi culinaire Copier

Viendra ensuite le temps de la fermentation, du vieillissement et de la mise en bouteille, avant de pouvoir faire à convenance des dégustations avec modération !