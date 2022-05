Remportez un bon d’achat de 300 euros à dépenser au village des marques à Roppenheim

Remporter un bon d’achat de 300 euros à dépenser au village des marques à Roppenheim

Situé à 30 minutes de Strasbourg, Roppenheim the style outlets est la destination shopping pour se faire plaisir avec plus de 100 boutiques dont des inédits en France comme The Compagny Cosmetic Store qui regroupe toutes les marques du groupe Estée Lauder

Des magasins éphémères pour la saison comme Rossignol ou Salomon pour le ski qui vous proposent toute l’année leurs collections des saisons précédentes avec une remise de -30% minimum sur le dernier prix conseillé.

Roppenheim

https://roppenheim.thestyleoutlets.fr/fr

Les fêtes de fin d'année et le village des marques à Roppenheim, c’est avec Duel gagnant

Jouez en nous appelant au 03.88.25.315.15, entre 11h et 12h du lundi au vendredi sur France bleu Alsace