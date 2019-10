Remportez une nuit magique au Hameau des Sens à Phalsbourg en région Lorraine

Phalsbourg, France

Limitrophe avec l’Alsace, il ne faut que 45 minutes de voiture depuis Strasbourg,par ex, pour rejoindre Le Hameau des Sens à Phalsbourg et passer une nuit inoubliable

le hameau des sens

Cet ensemble de chalets avec bains nordiques privatifs a été longuement imaginé par Philippe Huillier, le propriétaire des lieux qui vous propose un véritable havre de paix

le hameau des sens

Remportez :

- Une nuit pour deux au sein d’un chalet qui comporte une chambre avec lit King Size très confortable, un espace lecture (ou apéro!) avec deux fauteuils et une table basse, une petite salle de bain avec douche à l’italienne (et WC séparés), une kitchenette et à l’extérieur, une terrasse privative et un bain nordique, ce grand tonneau fait en bois et dans lequel se trouve une eau à 40 degrés environ

le hameau des sens

- Une bouteille de champagne vous sera offert, à consommer avec modération

le hameau des sens

- Et le petit déjeuner le lendemain matin

le hameau des sens

https://www.lehameaudessens.com

Jouez à Duel gagnant dès 11h sur France bleu Alsace