Remportez votre sapin Nordmann pour Noël !

Qui dit Noël dit décoration mais aussi cadeaux ! Et quoi de mieux que le plus joli des sapins pour accueillir des paquets cadeaux ? Le roi des rois des conifères, c'est le sapin Nordmann. Et ça tombe bien car pendant tout le mois de décembre, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre le vôtre !