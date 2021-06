RENCONTRE : Thomas, un tourangeau, animateur dans la caravane du Tour de France !

Ce 1er juillet, Tours sera ville départ d'une étape du Tour de France. Et juste avant le peloton, il y a la célèbre caravane publicitaire. Et parmi les très nombreuses marques qui font partie de la caravane, il y a le charcutier "Cochonou". Et cette année, c'est un tourangeau qui sera chargé d'animer la caravane de la marque.

Etudiant en droit du patrimoine l'année, Thomas Le Blouc'h a choisi un job d'été différent, et original.

Bien sur, Thomas avait déjà une première expérience sur le Tour de France. Mais aussi un solide passé dans l'animation; et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas peur du micro !

Etudiant en droit du Patrimoine, Thomas a toujours aimé le travail dans l'animation, et n'a pas peur du micro ! - Thomas Le Blouc'h

"Le public est formidable"

Thomas le confesse volontiers, c'est un vrai bonheur de représenter une marque comme Cochonou. Et il est très impatient de retrouver les routes du Tour de France, mais surtout le public, qu'il qualifie "d'incroyable !".

Un public qui attend aussi beaucoup les fameux "goodies", les cadeaux de la marque, comme le célèbre bob aux couleurs vichy rouge et blanc, mais aussi les sachets de saucissons.

Retrouvez Thomas Le Blouc'h sur les routes du Tour de France 2021, du 26 juin au 18 juillet. Et sur l'étape Tours-Châteauroux le 1er juillet.