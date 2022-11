Rencontres littéraires, les idées mènent le monde "envie de vivre" du 18 au 20 novembre 2022 à Pau

Du 18 au 20 novembre 2022 les rencontres littéraires, les idées mènent le monde se déroulent au Palais Beaumont et au centre culturel Le Foirail de Pau. "Envie de vivre" c'est sur ce thème que penseurs, scientifiques, écrivains et journalistes partageront leurs réflexions lors de rencontres et dédicaces, débats et conférences. Pour citer quelques-uns des nombreux invités : le réalisateur Claude Lelouch, le documentariste Philippe Azoulay, l'actrice Julie Gayet, la journaliste Raphaëlle Bacqué, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ou le Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques 2024 le Palois Tony Estanguet.

Vivez cet événement avec France Bleu Béarn Bigorre

A l'occasion de cette 8ème édition, France Bleu Béarn Bigorre vous fait vivre en direct "Les rencontres littéraires" avec Lucie Miocec. Rendez-vous pour les émissions du vendredi entre 16h30 et 18h, samedi de 11h à 12h30 et dimanche de 10h à 12h30.

Venez nous rendre visite sur notre stand au Palais Beaumont, salle Henri Faisans, en présence des invités et écrivains pour des séances de dédicaces.

► Le samedi et dimanche de 14h à 18h seront présents pour les dédicaces :

. Romain BELY (Football, mon école buissonnière - Edition Sud-Ouest)

. Daniel CORSAND (Croyez-moi, j’ai menti - Editions Gascogne)

. Thierry NIOGRET (Ondes mortelles / Hors circuit- Editions Mon Hélios et L'apéro jeu béarnais - Editions La Geste)

. Thierry SAGARDOYTHO (Affaires classées en Béarn et Pays Basque - Editions Sud-Ouest)

. Pierre SALLES (Les mots d’Oc et les Hommes des mots d'Oc – Editions Mon Hélios)

► Comment assister aux rencontres littéraires et infos pratique sur le site internet de la ville de Pau ou l'Office de tourisme de Pau.