Rencontres paranormales en Côte d'Or avec les équipes de Spirit XperienZ !

Le collectif Spirit XperienZ filme ses aventures et les met à disposition sur Youtube avec un montage soigné et une authenticité scrupuleusement respectée. L'objectif n'est pas de prouver qu’il existe une vie après la mort mais plutôt de recueillir des éléments visuels et sonores qui permettent à chacun de se forger sa propre opinion. Etudions le mode d'emploi Spirit XperienZ !

Méthodes et outils pour capter l'inconnu Copier

Nicolas Delancray et Julie Laurent, membres fondateurs de l'association Spirit XperienZ © Radio France - Caroline PAUL

Avant toute intervention, on anticipe les contraintes... Copier

Et ce n'est qu'une partie du matériel de Spirit XperienZ ! © Radio France - Caroline PAUL

Quelques expériences marquantes pour Nico et Julie ! Copier

La Planche Ouija, pour communiquer avec d'éventuels esprits © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos sur l'expérience "Ghost Trackers" ici ou par mail : spiritxperienz@gmail.com