Rencontrez l'écrivain Gilles Legardinier ce vendredi sur le marché de Noël d'Amiens

Chaque vendredi, France Bleu Picardie crée l'événement et vous donne rendez-vous en direct de son chalet place Gambetta avec des personnalités. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec l'écrivain Gilles Legardinier à partir de 16h.

Découvrez "Mardi soir, 19h" son dernier livre

Un nouveau livre de Gilles Legardinier est toujours un événement très attendu. Son dernier en date, "Mardi soir, 19h" est disponible et il vous le dédicacera syr notre chalet France Bleu Picardie.

Elynn est assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent le sentiment que ses rêves sont de plus en plus loin derrière. Entre son couple qui végète et la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression de faire du sur-place dans un horizon sans intérêt. Comment en est-elle arrivée là ? Qu'est devenue l'enfant pleine d'envies qu'elle était ? Cherchant à bousculer sa routine, Elynn s'inscrit dans un club de sport. De rencontres inattendues en expériences inédites, ce simple rendez-vous va vite se révéler essentiel et déclencher d'imprévisibles réactions en chaîne. Elynn et ses nouvelles amies vont peu à peu trouver les moyens de forcer les verrous qui les entravaient. La cage ne résistera pas longtemps...

Gilles Legardinier - Mardi soir 19h - DR

Jérémy Stravius, Grégoire, Gilles Legardinier, Olympe : le programme des rencontres VIP !

France Bleu Picardie vous donne donc rendez-vous chaque vendredi dès 16h en direct du marché de Noël d'Amiens. Voici le programme des invités :

Vendredi 26 Novembre : Jérémy Stravius , champion olympique et du monde de natation

, champion olympique et du monde de natation Vendredi 3 Décembre : le chanteur Grégoire

Vendredi 10 Décembre : l'écrivain Gilles Legardinier

Vendredi 17 Décembre : le chanteur Olympe & l'humoriste ZEF

Et notez aussi que vous retrouverez Mathieu Dubrulle et les polémistes de "La tribune sport" les vendredis 10 et 17 Décembre entre 18h et 19h en direct du marché de Noël.