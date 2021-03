Rendez hommage à vos héros du quotidien en direct sur France Bleu Picardie

Il y a un an, on vivait le premier confinement. Une période difficile pour tout le monde mais qui a vu naître une incroyable solidarité et la reconnaissance de celles et ceux qu'on appelle désormais des "héros du quotidien".

Ils sont aide soignants, infirmiers, médecins, pompiers, policiers, gendarmes, agents de sécurité, employés de supermarchés, ouvriers, artisans, producteurs, commerçants, ... Depuis le premier jour, ils sont mobilisés : ce sont eux nos héros du quotidien !

Rendez hommage à VOS héros du quotidien !

Le mercredi 17 Mars, dès 6h, rendez hommage en direct à un membre de votre famille, un ami, un voisin, un bénévole, un salarié, ... Mettez-le dans la lumière en passant votre message sur l'antenne de France Bleu Picardie !

Pour cela, inscrivez-vous dès maintenant au 03 22 92 58 58 ou envoyez-nous un message privé sur la page Facebook de France Bleu Picardie en nous expliquant à qui s'adresse votre message et pourquoi.

Merci pour eux.