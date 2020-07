Rendez-vous du Parc

Pour fêter cette naissance prochaine, le futur Parc naturel régional du Mont-Ventoux vous propose un florilège d’animations.

70 évènements de juillet à décembre 2020, entièrement gratuits, dans les 35 communes du Parc.

Balade à la découverte de l’or bleu - SAULT - Vendredi 10 juillet - Une invitation au voyage des sens avec le fruit de la terre provençale et de son soleil : la Lavande. Au pied du Mont Ventoux, dans le Val de Sault, au milieu des champs colorés de milles nuances, du bleu intense au violet avec partout, le parfum envoûtant des fleurs, vous pourrez découvrir l’histoire, les bienfaits, la culture et la distillation de la lavande qui fait le bonheur de ceux qui la récoltent. Si vous venez en famille, des ateliers pour les enfants seront proposés tout au long de la balade. Horaires : 15h à 18h Intervenant : A l’école de la nature / Fédération des Chasseurs de Vaucluse Inscription obligatoire : 06 30 60 35 11

Découverte or bleu - Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux

Inventaire participatif des hirondelles et des martinets - VILLES-SUR-AUZON -Samedi 11 juillet

C’est bien connu, les hirondelles font le printemps ! Pour en savoir davantage sur ces petits oiseaux migrateurs, rien de tel qu’un inventaire participatif des nids du village. Guidés par les animateurs dans les rues du centre-ancien, vous serez amenés à dénombrer les nids, reconnaître les différentes espèces ayant élu domicile sur les bâtiments et mieux appréhender les solutions pour protéger leurs colonies.

Horaires : 8h30 à 12h

Intervenant : Parc naturel régional du Mont-Ventoux / Groupe Local LPO Ventoux

Inscription obligatoire : 04 90 63 22 74 ou accueil@smaemv.fr

Balade entomologique - AUREL - Lundi 13 juillet

Au départ du village d’Aurel, cette promenade de 3,5 km vous mènera sur la colline de Collet Blanc, entre champs de lavande et pinèdes, vers un panorama sur la vallée. Tout au long du tracé, les naturalistes amateurs d’insectes et autres arthropodes du Réseau des Entomologistes du Vaucluse et des Environs (REVE) vous présenteront les petites bêtes qui croiseront votre route et répondront à vos questions.

Pique-nique tiré du sac lors de la sortie 10h à 16h

Intervenant : Réseau des Entomologistes du Vaucluse et des Environs (REVE)

Inscription obligatoire : 06 51 06 79 41 ou reve84@free.fr

Canal Aubignan - Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux

Découverte du canal à Aubignan - AUBIGNAN - Mercredi 15 juillet

Sur les berges du canal de Carpentras, découvrez les secrets des ouvrages hydrauliques et les pratiques d’irrigation qui façonnent les paysages agricoles. Une balade commentée pour comprendre l’histoire des canaux et l’évolution des paysages, découvrir la biodiversité et la vie quotidienne des habitants. Le Petit plus : une rencontre avec le terroir d'Aubignan, le village, son écrin agricole et des paysages entre vignes et oliveraies.

Se munir d’une protection sur la tête, d’une grande bouteille d’eau, de basket ou chaussures de marche.

Horaires : 9h à 11h30

Intervenant : APARE-CME / CPIE des Pays de Vaucluse

Inscription obligatoire : 04 90 85 51 15 ou cpie84@apare-cme.eu

À DÉCOUVRIR EN AUTONOMIE

Courses de côtes du Mont-Ventoux : VENTOUX - Maison cantonnière de Jamet RD 974 Route Bédoin - Sommet

Sur le tracé de la course, une petite maison cantonnière nous fait revivre les épreuves mythiques des Courses de côte du Mont Ventoux. Les bolides ont réinvesti la pente, à nouveau les cylindrées rugissent dans les 7 virages et les noms des gentlemen driver ont été inscrits en lettre d’or… 1902, Chauchard, 27’17’’- 47,5 km/h, 1973 Mieusset, 9’03’’ - 142 km/h !

Savants et explorations du Ventoux : Ventoux - Maison cantonnière de La Grave RD 974 Route Bédoin – Sommet

Au pied de la civilisation, le Ventoux attire dès le XVIIIème nombre de savants. Les explorations seront épiques, brigands et loups étant de la partie ! Parmi les explorateurs du Ventoux, Jean Henri Fabre partagera avec nous sa lecture de l’incroyable gradient bioclimatique de la montagne, avec un zoom sur la flore arctique du pierrier.

1860 Reboisements du Ventoux : VENTOUX - Pavillon Rolland RD 974 Route Bédoin - Sommet

1860, la France se lance dans un chantier titanesque, reboiser ses montagnes afin de ne plus revivre les crues tragiques de 1856, villes inondées, routes et villages détruits. L’archaïsme paysan est pointé du doigt, les Eaux et Forêts montent à l’assaut des montagnes. Bédoin accepte le défi. Site ouvert à partir de septembre.

Belvédère de la faune : VENTOUX - Belvédère RD 164 - Route Chalet Reynard - Sault

Un site propice au silence où la découverte de la grande faune se fait en toute discrétion. Apprenez à écouter, à attendre, à vous émerveiller du moindre signe de présence, de vie de ce monde sauvage auquel cette montagne appartient.