Rendez-vous les 5 et 6 mars 2021 pour l'opération “Mon boucher à la côte” en île de France

La fin du mois de février est marquée habituellement par le Salon de l’agriculture qui nous montre le meilleur de ce que nos agriculteurs peuvent produire.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, pas de Salon… Une chance en moins pour ces professionnels de mettre en valeur leur savoir-faire alors qu’ils traversent, comme bons nombres de secteurs, une crise sans précédent.

Après une journée spéciale “Générations Agriculteur” le 17 février dernier, France Bleu a décidé de soutenir Le Comité Régional de Promotion des Produits Agricoles et Alimentaire du Limousin (CREPAL) à l’occasion de leur événement national “Mon boucher à la côte” qui a débuté le 12 février dernier.

Cet événement est organisé par Limousin Promotion pour favoriser, au sein des boucheries de proximité, les échanges et rencontres entre consommateurs et éleveurs.

L’occasion de prendre un peu plus de temps dans son commerce de proximité, de découvrir de nouveaux produits labellisés de qualité, de divertir son alimentation, de mettre en lumière les histoires de femmes et d’hommes passionnés par leur métier, et ainsi, d’une certaine manière, d’ajouter une nouvelle dimension à son acte de consommation.

En Île de France, “Mon boucher à la côte” a lieu les 5 et 6 mars 2021.

France Bleu Paris a décidé de soutenir l’opération en vous offrant la possibilité de gagner, du 1er au 6 mars, des bons d’achats et des livres de recettes.

Comment ? Rien de plus simple, il suffit d’écouter votre radio et de participer aux différents jeux à l’antenne tout au long de la semaine.

Bonne chance à tous

Des bons d’achats de 50€

Un fois le bon d’achat reçu, le gagnant dispose d’environ 3 mois pour l’utiliser chez l’un des boucher participant à l’opération.

Des livres “Limousin, qu’y a-t-il de meilleur !”

Le livre se veut un ambassadeur des productions limousines (bœuf, agneau, porc, veau et pommes) portées par le CREPAL. Il se compose de 25 recettes gourmandes élaborées pour l'essentiel par des chefs de restaurant de la région, d'une présentation des viandes et pommes du Limousin et leur histoire, d'une rencontre avec les différents acteurs et d'une bande dessinée.