Repartez avec vos places pour aller voir M en concert, le 24 novembre, à la Reims Arena !

Artiste complet, M s'est bien vite imposé dans le paysage musical français, comme la quasi-totalité de la famille Chédid baignée dans la musique depuis des décennies.. Ses deux sœurs (Émilie et Anna, son père (Louis), son frère (Joseph) et sa grand-mère (Andrée) ont toujours su le soutenir et l'entourer.

Une carrière bien rythmée

Après un premier album au joli succès critique comme public, M a surtout marqué les esprits avec son deuxième album intitulé Je dis aime. Un album fort, émouvant et comprenant de nombreux succès.

Au fil du temps, il a composé des chansons de film, dont les excellents et reconnus Un monstre à Paris et les Triplettes de Belleville. Puis, il a enchaîné les collaborations avec d'autres artistes. Au fil des années, il n'a rien perdu de son dynamisme et de sa joie communicative lors de ses concerts sur scène.

M s'est surtout forgé une véritable identité, notamment capillaire.

Un concert rémois

Devenu incontournable, il continue d'être proche de son public et, avec ses plusieurs musiciens. Il se produira le jeudi 24 novembre dans la salle flambant neuve de la Reims Arena .

M invitera son public à une reconnexion entre le rêvé et la réalité... le tout en se basant sur des lumières, parmi lesquelles le violet.

Le concert de cet artiste de premier plan aura donc lieu le 24 novembre dès 20 heures : y serez-vous ? On vous le souhaite !