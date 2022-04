Retour en images sur la première journée d'Escale à Sète 2022

Après 4 longues années à attendre cette nouvelle édition, la plus grande fête maritime internationale en Méditerranée (côté français) a démarré en grandes pompes, aidé par un temps plutôt clément.

Bateaux accostés au quai à Sète © Radio France - Agnès Mullor

Une édition, d'ailleurs, autant attendue par le public que par les organisateurs comme le souligne Wolfgang Idiri, son directeur général.

L'attraction principale, c'est bien évidemment la flotte des plus beaux voiliers amarrés sur le quai d'Alger, notamment :

Le Mircea : 3 mâts barque voilier école de l’académie de Marine (83m)

3 mâts barque voilier école de l’académie de Marine (83m) L’Oosterschelde : trois mâts goélette néerlandaise (50m)

: trois mâts goélette néerlandaise (50m) Le Morgenster : brick néerlandais (50m)

: brick néerlandais (50m) La Grâce : réplique d’un brick du XVIIIe s (32m)

: réplique d’un brick du XVIIIe s (32m) El Galéon : reproduction d’un Galion espagnol du XVIe s (50m)

: reproduction d’un Galion espagnol du XVIe s (50m) Nao Victoria : reproduction de la nef de Magellan ayant accompli le 1er tour du Monde (25m)

: reproduction de la nef de Magellan ayant accompli le 1er tour du Monde (25m) Pascual Flores : goélette pailebot à trois mats (47m)

: goélette pailebot à trois mats (47m) Nao Santa Maria : reproduction de la Caraque de Christophe Colomb (30m)

: reproduction de la Caraque de Christophe Colomb (30m) Pandora : Réplique de goélette du XVIIIe siècle (30m)

Une petite présentation en vidéo de quelques uns des voiliers, qui sont tous accessibles et visitables

Sans oublier toute l'armada de gens, bénévoles ou non, pour accueillir et accompagner le public qui a afflué en masse dès la première journée, et que nous mettrons en avant chaque jour sur notre antenne et nos réseaux sociaux.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel d'Escale à Sète.