Retrouvez ce mardi 05 Mai l'équipe de France Bleu Alsace en Facebook live

Retrouvez Isabelle Chalaye et Lionel Bertrand en direct et leurs invités :

Joël Philipps, le chef du restaurant Le Cerf à Marlenheim nous confiera ses doutes mais aussi ses espoirs depuis le début du confinement et la fermeture des restaurants, et Pascal Vecca, chanteur bien connu dans la région, viendra nous présenter le concept de mini-concerts de rue à l'initiative de la société de production Produc'son et de l'association Femmes de foot

Rendez-vous pour le Live ce mardi 05 mai de 17h à 17h30 avec Isabelle Chalaye et Lionel Bertrand sur la page Facebook de France Bleu Alsace

