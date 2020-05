Retrouvez ce vendredi 08 Mai l'équipe de France Bleu Alsace en Facebook live

De 17h à 17h30 ne manquez pas le Live de France Bleu Alsace !

Retrouvez Yzabel Chalaye et Laure Basterreix en direct et leurs invités.

Au programme ce soir :

* Le monde de l'événementiel paye un lourd tribut depuis le début de la pandémie, Nicolas Gérard, directeur de Harfang Evénements viendra nous parler de ses difficultés mais également de ces actions pour faire repartir son entreprise

* Mylène Debord est la créatrice de l'espace de travail Hello Working à Strasbourg, elle va réouvrir le plus vite possible et nous dira ce qu'elle a prévu pour accueillir les nombreuses personnes qui ont besoin d'espaces professionnels

* Nadia Arif est l'une des chargées d'accueil de France bleu Alsace, dès lundi 11mai, les matinales seront à nouveau 100% alsacienne, elle nous racontera comment elle et ses collègues ont continuer à travailler pour vous accueillir chaque jour au standard de France bleu Alsace

Nous avons hâte de vous retrouver

Rendez-vous pour le Live ce vendredi 8 mai de 17h à 17h30 avec Yzabel Chalaye et Laure Basterreix sur la page Facebook de France Bleu Alsace

