Retrouvez l'équipe de France Bleu Alsace en Facebook live

De 17h à 17h30 ne manquez pas le Live de France Bleu Alsace !

Retrouvez Isabelle Chalaye et Lionel Bertrand en direct et leurs invités :

Nous découvrirons avec Pierre Haentzler, directeur de la SAPAM strasbourg, spécialiste dans le grand Est des Fruits et Légumes primeurs et produits Marée comment la société continue de travailler depuis le début de la pandémie et nous prendrons pleins de bonnes vibrations avec Mylène Debord, créatrice de l'espace de travail à Strasbourg Hello Working

Nous avons hâte de vous retrouver

Rendez-vous pour le Live ce lundi 04 mai de 17h à 17h30 avec Isabelle Chalaye et Lionel Bertrand sur la page Facebook de France Bleu Alsace

Retour en images

Vous avez raté le live du vendredi 01 mai ? Il est à revoir ici.