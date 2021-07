Les militaires de l'armée de l'air de Rochefort défileront le 14 juillet à Paris

Ils seront une centaine à défiler aux rythmes des tambours. Les élèves sous-officiers de la base aérienne 721 de Rochefort, participeront à la parade du 14 juillet, sur les Champs-Elysées à Paris. Cet exercice est une première pour presque tous ces futurs gradés de l'armée Française. Le droit à l'erreur est interdit alors la préparation est soutenue, ce mardi, les militaires ont effectué leur cinquième entrainement qui est aussi leur premier défilé.

Ce mardi, les militaires participaient à leur cinquième entrainement et défilaient en cadence pour la première fois, une toute première répétition générale.

On pourrait croire que défiler est inné mais pas du tout. Cela demande beaucoup de travail pour être synchronisé. Si tous les bras ne se lèvent pas en même temps et à la même hauteur ce n'est pas beau - Capitaine Laurent, chef de section pour la parade

Un retour à la tradition après avoir été privé de défilé l' an passé

Les espacements entre militaires, les conditions et le format du défilé renouent avec la tradition à une exception près : le port du masque. "Nous espérerons encore ne pas le porter pendant le défilé mais il y a peu de chance," avoue le capitaine Laurent. En attendant un possible assouplissement , les militaires s’entraînent masqués et parfois sous un soleil de plomb.

Dans ma famille c'est une tradition mon père a participé au défilé de 2009.

L'émotion est également énorme pour tous ces jeunes militaires. "Je suis engagée depuis à peine 6 mois. C'est juste incroyable d'y participer, lâche Anna élève sous-officier le sourire aux lèvres . Tous ressentent et expriment les mêmes sentiments : fierté et honneur.

Un élève comme porte-drapeau : une première

Le sergent Victor, élèves depuis deux ans en mécanique, spécialisé dans les aéronefs, est l'heureux élu. "C'est une chance de représenter les valeurs de l'école et de la France sur un événement aussi prestigieux". Quand il parle de "chance" il n'est pas si loin de la vérité. Habituellement c'est un officier qui porte le drapeau mais ce dernier s'est désisté. Concours de circonstances, le Sergent Victor faisait les mêmes mensurations, c'est ce qui l'a désigné.

Le sergent Victor est le premier élève de l'école à être porte-drapeau. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Une énorme responsabilité puisque c'est le porte-drapeau qui donne le pas, c'est lui qui ouvre la marche en première ligne et qui apparaît le premier portant haut les couleurs de l'école de Rochefort.

Tous les militaires des différents corps d'armée ( Armée de l'air, Armée de terre et Marine Nationale) rejoindront le 7 juillet la base de Satory dans les Yvelines, pour une répétition générale coordonnée. Au total ils auront tous défilé une quinzaine de fois avant de se présenter devant le Président Français le 14 juillet.

