Rouen: du 6 au 8 septembre c'est le retour des Puces

Avenue des Canadiens, Le Petit-Quevilly, France

Les Puces Rouennaises ce sont 2 rendez-vous par an: en janvier et en septembre.

Pour tous les goûts et tous les budgets, vous pourrez chiner dans 5 halls et la verrière du Parc des Expositions de Rouen.

Antiquités aux Puces Rouennaises

A découvrir sur place:

Mobilier industriel ou des années 70, meubles en bois rustiques, mode vintage, bibelots, livres de collection, curiosités, vêtements anciens ou encore objets de décoration.

Les plus des Puces Rouennaises:

Journée Pro jeudi 5 septembre de 8h à 15h (professionnels brocante-antiquités (sur justificatif)

Une exposition: « Back to Vintage »

Service d'experts gratuit

Espace disques dans la verrière

Espace disques des Puces Rouennaises

Les horaires:

vendredi 6 septembre 2019 de 10 h à 20 h

samedi 7 septembre 2019 de 10 h à 19 h

dimanche 8 septembre 2019 de 10 h à 18 h

Tarifs: billetterie en ligne

6,80 €, réduit 5,80 €

12-25 ans : 2€ (Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Tarif unique le dimanche : 4€

Télécharger la liste des exposants

Télécharger le plan des Puces Rouennaises