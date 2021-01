Saint Avertin : les commerçants devant l'objectif

ES-SEN-TIELS ! Oui, les commerçants de Saint Avertin sont essentiels ! Et c'est parcequ'ils sont tous aussi importants que la ville a décidé de les mettre à l'honneur.

Tout est parti d'une simple envie de mettre à l'honneur les commerçants de la ville de Saint Avertin. Selon Philippe Lucchese, directeur de la communication de la ville, et auteur de ces magnifiques portraits en noir et blanc, personne ne s'attendait à un tel succès. A l'origine, les portraits ne devaient être que postés sur les réseaux sociaux de la ville.

Les Commerçants Essentiels mis à l'honneur par la ville de Saint Avertin - Philippe Lucchese - Ville de Saint Avertin

Pourtant, les Saint-Avertinois soutiennent leurs commerçants et ils leur font savoir à travers ces portraits. Le succès de ces publications a été aussi étonnant qu'immédiat. Les « likes, partages et commentaires » ont battu tous les records statistiques de la page Facebook de la municipalité. Certains portraits de commerçants ont été vus plus de 10 000 fois.

Et maintenant ?

Un dossier leur est aussi consacré dans le dernier magazine municipal, consultable ici :https://fr.calameo.com/read/002554211107eef571e1b

Et une publication en ligne, regroupant tous les portraits est disponible ici : https://fr.calameo.com/read/002554211bd10c080009a

La série n’est pas terminée. D’autres portraits de commerçants sont en cours de réalisation et vont continuer à apparaître sur le Facebook de la ville et le magazine en ligne sera mis à jour régulièrement avec les nouveaux portraits.