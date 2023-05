Saint-Gatien-des-Bois (14) participe au festival "Les Nuits des Forêts"

Les festivités de Saint-Gatien-des-Bois sont de retour cette année et comme le nom de la commune l'indique, elles mettent le bois à l'honneur. Profitez de cette journée pour en découvrir plus sur le secteur forestier et le domaine du bois.

1ère édition de la fête du bois en 2022 © Radio France - Mairie de Saint-Gatien-des-Bois Du 9 au 18 juin 2023, se déroule le festival "Les Nuits des forêts" partout en France métropolitaine, à la Guyane et à la Réunion. À cette occasion, en 2022, la commune de Saint-Gatien-des-Bois dans le Calvados a décidé d'organiser sa propre fête du bois. Nous voilà en 2023, pour une deuxième édition ! C'est la date du 10 juin 2023 qui a été choisie pour célébrer cette fête organisée en partenariat avec l'association Fibois Normandie. Cet événement gratuit aura lieu de 09h00 à 23h00. La forêt fait partie de l'identité de Saint-Gatien-des-Bois, c'est pourquoi cette journée atypique leur est chère. Leur mission est de faire connaître le monde du bois, ses usages, sa gestion et sensibiliser à l'histoire de la forêt. La forêt de Saint-Gatien-des-Bois avec ses 3000 hectares surplombe le Calvados. C'est bien dans le plus haut massif du département que la fête bâtera son plein. Cet espace vert est l'ancienne forêt des Ducs de Normandie, il se situe au bord du château de Bonneville-sur-Touques. Aujourd'hui, la forêt est entièrement privée. Pour l'événement, un des propriétaires nous ouvre exceptionnellement les portes de ses terrains. Les pistes de réflexion pour la journée s'orientent vers la découverte de la forêt, de ses richesses, ses modes de gestion et son exploitation. Au programme de cette journée : balade en forêt avec une conteuse, village d'artisans, animations pour enfants, démonstrations forestières, concert et bien d'autres.